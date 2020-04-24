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В МЭР подтвердили получение письма ЦБ о деятельности Глазьева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минэкономразвития России получило письмо Центрального банка (ЦБ) с просьбой рассмотреть возможность оптимизации коммуникационной деятельности министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе МЭР.

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«Письмо получено», — заявили в министерстве ТАСС. По данным ведомства, вопрос находится на стадии рассмотрения.

Накануне стала известна позиция ЦБ относительно заявлений Глазьева. Как сообщили СМИ со ссылкой на источники, слова экономиста несут репутационные риски для мер, принимаемых Банком России и правительством в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорилось в письме, направленном ЦБ в МЭР.

В послании содержалась рекомендация сдержать информационную активность Глазьева, недавно обвинившего ЦБ в падении рубля.

Сергей Глазьев ранее занимал пост советника президента России. В этом качестве экономист известен своей жесткой критикой действий правительства и Центробанка. Он высказывался за заморозку курса рубля «на разумном уровне» в противовес свободному курсу, поддерживаемому ЦБ.

С октября 2019 года Глазьев является министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

20 апреля Центробанк потратил рекордный с начала интервенций объем валюты на поддержку рубля — более $222 млн.

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