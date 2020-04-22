ЦБ установил курс евро и доллара на четверг

Официальный курс евро к российскому рублю, установленный Центральным банком России на четверг, 23 апреля, вырос на 1,0666 рубля и составил 83,6826 рубля, говорится 22 апреля на сайте регулятора.

Курс доллара вырос на 78,54 копейки и зафиксирован на отметке в 77,0416 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 91,2 копейки, составив 80,0301 рубля.

Во вторник, 20 апреля, Центробанк потратил рекордный с начала интервенций объем валюты на поддержку рубля — более $222 млн. В пересчете на российскую валюту регулятор выбросил на биржу 16,8 млрд рублей.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть.

Вслед за этим снизился курс российской валюты по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний. 10 марта ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты.