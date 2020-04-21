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Курсы доллара и евро выросли на полтора рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, 22 апреля, вырос на 1,5141 рубля, до 82,616 рубля.

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Курс доллара увеличился на 1,5905 рубля, до 76,2562 рубля.

Стоимость бивалютной корзины $0,55 доллара и €0,45, рассчитанная по официальным курсам на среду, увеличилась по сравнению с показателем на вторник на 1,5561 рубля, составив 79,1181 рубля.

Ранее, во вторник, на фоне новостей о падении нефтяных котировок рубль начал падать. Доллар подорожал с 74,84 до 75,24 рубля, а евро — с 81,38 до 81,74 рубля.

Исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин заявил «Известиям», что национальная валюта продолжит падать и в ближайшее время может достичь 80 рублей за доллар. В «БКС Брокер» предсказали падение рубля до 85–90 рублей за доллар. Эксперты отмечают, что это дает сигнал к дальнейшему снижению котировок для других сортов нефти, включая Brent и Urals.

Накануне цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений. К окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) она провалилась почти на 300%, составив –$37,63 за баррель. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории.

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