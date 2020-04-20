Политолог рассказал о влиянии обвала цен на нефть WTI на курс рубля

Ситуация с падением стоимости майских фьючерсов нефти марки WTI несильно повлияет на российский рубль. Об этом РЕН ТВ рассказал доцент кафедры политической экономики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Максим Чирков.

По его словам, ситуация, когда поставщику нефти нужно заплатить за то, чтобы у него забрали нефть, не является долгосрочной. Чирков напомнил, что нефть поставляется не только через фьючерсные контракты. При это фундаментальные факторы работают и цены вернутся в нормальное состояние.

Эксперт отметил, что падение стоимости до отрицательных значений, отразятся на российской валюте очень ограниченно, так как на фоне кризиса, который развивается из-за распространения коронавирусной инфекции, видно, что рубль не сильно реагирует на происходящее.

Также эксперт добавил, что нефть в России продается по другим ценовым параметрам, а любые современные нефтяные компании заключают контракты и реализуют нефть по гораздо более высоким ценам, потому что в благоприятные периоды страхуют себя от рисков снижения. Чирков заключил, что данную ситуацию следует рассматривать «в комплексе».

Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, 20 апреля, упала почти на 300% опустившись до минус $37,63 за баррель.

Срок действия майского контракта на WTI истекает во вторник. Июньский контракт на WTI упал по итогам торгов в понедельник на $4,6 (18,3%) - до $20,03 за баррель.

Резкое падение спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса привело к тому, что рынок наводнен нефтью, и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.

Ранее в этот же день нефть WTI резко обвалилась. Сначала цена нефти этой марки достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила свое падение. В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого она стала отрицательной.

Вместе с тем, постепенно снижается и стоимость нефти Brent. Она опустилась до $25,91 (22:10 мск) Последний раз ниже $26 Brent опускался 2 апреля.