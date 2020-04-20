Прямой эфир
Сюжет:

Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной

0
Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля.

Добыли сделку: поможет ли мировой экономике новое нефтяное соглашение
Участники рынка ждут присоединения к договоренностям США и окончательных решений G20

По данным торгов лондонской биржи ICE на на 21:28 мск цена нефти этого бренда составила минус $6.89 за баррель.

Следующий по сроку контракт WTI с поставкой в июне торгуется по цене $20,42 за баррель.

Ранее в понедельник цена нефти этой марки достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8.

Ранее, 13 апреля, стоимость нефти начала расти на фоне заключения странами ОПЕК+ соглашения по сокращению добычи этого сырья. Стоимость майских фьючерсов WTI тогда доросла до $24,37 за баррель.

В отчете Международного энергетического агентства (МЭА) отмечается, что в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2, вызывающей заболевание COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в декабре. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. По данным портала Worldometer на 20 апреля, в 210 странах мира инфицировано более 2,4 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цена на нефть WTI упала до $0
Продавцы начали доплачивать покупателям нефти WTI почти по $40 за баррель

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020