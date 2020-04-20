Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной

Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля.

По данным торгов лондонской биржи ICE на на 21:28 мск цена нефти этого бренда составила минус $6.89 за баррель.

Следующий по сроку контракт WTI с поставкой в июне торгуется по цене $20,42 за баррель.

Ранее в понедельник цена нефти этой марки достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8.

Ранее, 13 апреля, стоимость нефти начала расти на фоне заключения странами ОПЕК+ соглашения по сокращению добычи этого сырья. Стоимость майских фьючерсов WTI тогда доросла до $24,37 за баррель.

В отчете Международного энергетического агентства (МЭА) отмечается, что в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2, вызывающей заболевание COVID-19, произошла в китайском городе Ухань в декабре. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. По данным портала Worldometer на 20 апреля, в 210 странах мира инфицировано более 2,4 млн человек.