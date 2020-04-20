Цена на нефть WTI упала до $0

Цена на майские фьючерсы американской нефти West Texas Intermediate (WTI) упала до $0, свидетельствуют данные торгов от 20 апреля.

По данным на 20:56 (мск), стоимость майских фьючерсов WTI рухнула почти на 100% — до $0,01 за баррель.

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Ранее в этот же день цена нефти WTI достигла уровня 1 апреля 1986 года и упала до $10 за баррель, затем впервые в истории опустилась ниже $8.

7 апреля цена нефти WTI опустилась ниже $18 впервые с 2002 года.

Ранее, 13 апреля, цены на нефть начали расти на фоне заключения странами ОПЕК+ соглашения по сокращению добычи. Стоимость майских фьючерсов WTI тогда достигла $24,37 за баррель.

При этом в целом наблюдается тенденция падения нефтяных котировок на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом.

Как сообщалось в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии COVID-19.

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