В Кремле прокомментировали снижение цен на нефть после сделки ОПЕК+

Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти еще не активизировалась, поскольку понадобится определенное количество времени, чтобы начать ее реализацию. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 17 апреля, прокомментировал падение цен на нефть ниже значений, которые были до сделки.

«Сделка в полном объеме еще не активировалась. Она вступила в силу, финализирована, но сделке нужно будет технологически начать реализацию. На это потребуется какое-то количество дней. Эффект еще обязательно наступит. Ситуация тщательно отслеживается, осуществляются контакты», ― сообщил он журналистам.

Песков подчеркнул, что необходимо дождаться прямого эффекта той сделки на рынок нефти.

При этом он добавил, что снижение цен на нефть, которое наблюдается в настоящее время, ― повод для тщательного мониторинга, поскольку состояние международных энергетических рынков ― это предмет пристального внимания как руководства России, так и глав всех стран мира.

Ранее 17 апреля стало известно, что цена на майские фьючерсы нефти West Texas Intermediate (WTI) опустилась ниже $19 за баррель впервые с января 2002 года.

12 апреля после переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом страны ОПЕК и другие нефтедобытчики достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне.

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что новая сделка позволит удержать цены от шокового падения. При этом глава «Газпром нефти» Александр Дюков не исключил, что к концу года нефть может подорожать до $40–45 за баррель.