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Названы возможные цены на нефть после заключения сделки ОПЕК+

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Фото: Global Look Press/Daniel Radicevic/imageBROKER.com
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Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что заключение новой сделки ОПЕК+ не приведет к резкому росту цен на сырье, но к концу года нефть может подорожать до $40-45 за баррель.

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По его словам, это оптимистичный сценарий. Пока же эксперты ожидают, что второй квартал 2020 года станет самым сложным, в том числе из-за коронавируса.

«Но надеемся, что снятие карантинов и восстановление деловой активности начнется летом, и осенью спрос на нефть сможет выйти на уровень, близкий к докризисному», — приводит слова Дюкова 14 апреля «Коммерсант».

Глава «Газпром нефти» отметил, что компания готова к различным сценариям развития событий, в том числе к сценарию с ценой в $15 за баррель нефти марки Brent. В более позитивном прогнозе рассматривается вариант в $30 за баррель и дальнейший рост цен в 2021 году.

По словам Дюкова, многое будет зависеть от того, как начнет восстанавливаться спрос на нефть. Пока же не исключено, что рынок находится «на пороге новой Великой депрессии».

Он добавил, что сделка ОПЕК+ была необходима в условиях сильного падения спроса на нефть. Такое соглашение является единственной эффективной стратегией и лучше, чем снижение добычи из-за того, что заполнились все нефтехранилища. Соглашение, по словам Дюкова, предполагает внесение изменений по ходу развития ситуации на рынке.

12 апреля после переговоров президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом страны ОПЕК и другие нефтедобытчики достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне.

Глава Минэнрго Александр Новак отметил, что новая сделка ОПЕК+ позволит удержать цены от шокового падения и наступления катастрофы для отрасли.

Мировые цена на нефть рухнули 6 апреля на фоне прекращения предыдущей сделки ОПЕК+. Кроме того, аналитики указывали на снижение спроса на сырье из-за распространения коронавируса и остановки многих предприятий.

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