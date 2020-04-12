Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт дополнительно сократят поставки нефти

Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт согласились добровольно сократить поставки нефти еще на 2 млн баррелей в сутки, чтобы помочь нефтяным ценам. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщил министр нефти Ирана Бижан Зангане в Twitter.

В свою очередь министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи написал в Twitter, что страна согласна сократить добычу от уровня в 4,1 млн баррелей в сутки.

Ранее в воскресенье, 12 апреля, страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти почти на 10 млн баррелей в сутки.

По данным министерства нефти Ирана, новая сделка предполагает участие всех 23 стран. В Мексике подтвердили, что участвуют в сделке ОПЕК+. Страна сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в мае и июне.

12 апреля президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти.

В свою очередь глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что сделка по сокращению добычи нефти позволит удержать цены от шокового падения и наступления катастрофы для отрасли.

В вопросе сокращения нефтедобычи между странами — участницами ОПЕК+ произошла размолвка 6 марта. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.