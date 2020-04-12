Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти почти на 10 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти почти на 10 млн баррелей в сутки. Об этом заявили в министерстве нефти Кувейта, передает ТАСС 12 апреля.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой источники в одной из делегаций сообщили, что страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, вместо ожидавшегося ранее объема в 10 млн баррелей.

Минэнерго Казахстана поддержало консенсус ОПЕК+ о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в стуки на два месяца.

Ранее в этот же день стало известно, что началось новое заседание участников ОПЕК+. Источники сообщали, что изначально в ходе переговоров договоренностей с Мексикой о сокращении добычи нефти достичь не удалось. Но позже, по данным агентства, страна согласилась о снижении нефтедобычи на 100 тыс. баррелей в сутки.

Глава Минэнерго России Александр Новак ранее в воскресенье выразил надежду на окончательное согласование и подписание сделки ОПЕК+ в ближайшее время. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что без сделки по сокращению добычи нефти в мире может начаться ценовой хаос.

Предыдущие переговоры стран ОПЕК+ прошли 9 апреля. По их итогам стороны обсуждений подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае–июне на 10 млн баррелей в сутки, но только при условии участия Мексики, которая покинула заседание.

Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

В вопросе сокращения нефтедобычи между странами — участницами ОПЕК+ произошла размолвка 6 марта. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.