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В «Лукойле» допустили сохранение цены на нефть до $40 до конца года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун высказал мнение, что цены на нефть в диапазоне от $30 до $40 за баррель сохранятся до конца года.

Окончательная балансировка рынка, по его словам, произойдет не раньше конца 2022 года.

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«Ко второй половине года она должна быть ближе к $40 за баррель. Это объективно, если коронавирус начинает сворачиваться, а спрос — восстанавливаться. Отложенный спрос достаточно большой, и, я думаю, к июню запасы перестанут расти и начнут сокращаться», — сказал Федун в интервью РБК.

Бизнесмен положительно оценил результаты соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. По его словам, без сделки цена нефти упала бы до $15–20 за баррель, а компаниям пришлось бы останавливать скважины.

«Если бы сделки не было, через 30–40 дней мы всё равно начали останавливать скважины при цене, условно говоря, $15–20 за баррель, фактически не получая нормального денежного потока ни для нефтяников, ни для бюджета», — пояснил Федун.

Он добавил, что Россия в результате достигнутого соглашения будет получать $70–80 млн дополнительного дохода в день, кроме того, удалось остановить ценовую войну с Саудовской Аравией, которая агрессивно начала демпинговать, предлагая свою нефть с дисконтом в Европе в $10 за баррель.

Федун также отметил, что у сделки ОПЕК+, как и у любого компромисса, есть и хорошие и плохие стороны. В качестве примера он привел Брестский мир.

9 апреля страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае–июне на 10 млн баррелей в сутки, но только при условии участия Мексики, которая покинула заседание. Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн баррелей в сутки.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.

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