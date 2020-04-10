Новак раскрыл детали нового соглашения ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, которая будет действовать два года. По его словам, всего в сделке участвуют 23 государства. Первые два месяца сокращение добычи нефти составит 10 млн баррелей в сутки.

«Все сошлись во мнении, что нужно принять решительные меры, которые заключаются в том, чтобы странами ОПЕК и неОПЕК сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки суммарно на два месяца в мае и июне», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак отметил, что после этого в течение следующего полугодия страны частично смогут восстановить добычу и сокращение составит 8 млн баррелей в сутки.

«Соглашение будет действовать два года. На 2021 год параметры, заложенные в соглашении, — 6 млн баррелей в сутки на 23 страны-участницы. Квота будет действовать до 1 мая 2022 года», — сказал он.

Министр добавил, что двухлетняя сделка может быть как продлена, так и укорочена. По его словам, рассматривались разные варианты продолжительности сделки — от одного года до четырех лет. При этом принятый срок соглашения является наиболее эффективным для рынка, добавил Новак.

Ранее 10 апреля президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на глобальном нефтяном рынке. Главы государств условились продолжать консультации по данной теме.

Накануне страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, но только при условии участия Мексики, которая покинула заседание. Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн баррелей в сутки.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.