Страны ОПЕК+ согласились снизить добычу при условии подключения Мексики

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров, которые начались в четверг, 9 апреля, подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в заявлении альянса, выпущенном в пятницу.

Далее до конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки, и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн б/с, передает «Интерфакс».

Вместе с тем подчеркивается, что все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики. Сейчас страна готова к снижению объема добычи лишь на 100 тыс. баррелей в сутки в течение двух последующих месяцев, заявила министр энергетики Мексики Росио Нале.

В свою очередь Саудовская Аравия дала понять, что нового соглашения о сокращении добычи нефти не будет, если к нему не присоединится Мексика, сообщает «РИА Новости» со ссылкой источник в одной и делегаций альянса.

Переговоры продолжатся днем в пятницу. Затем, как уточняется в заявлении, страны — участницы ОПЕК+ проведут совещание 10 июня, чтобы определить дальнейшие действия по стабилизации рынка.

В случае реализации соглашения, Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать в мае-июне 8,5 млн баррелей в сутки.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Стороны обсудили положение дел на рынках нефти, в том числе с учетом переговоров в рамках внеочередного министерского заседания в формате ОПЕК+, а также предстоящей видеоконференции министров энергетики G20.

Лидеры трех стран подтвердили настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния перепада цен нефтяных котировок на мировую экономику.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.