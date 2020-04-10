Мексика согласилась сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки

Мексика сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор 10 апреля, добавив, что согласовал это решение с американским лидером Дональдом Трампом.

«Я связался с президентом Трампом, и мы достигли соглашения о снижении добычи на 100 тыс. баррелей в сутки. США обязуются дополнительно сократить добычу на 250 тыс. баррелей в день, чтобы помочь Мексике», — сказал мексиканский лидер в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

Накануне в рамках новой сделки ОПЕК+ Мексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в следующие два месяца, отказавшись при этом сокращать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Как объяснял «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, своим отказом Мексика пыталась повлиять на двусторонние отношения с США и укрепить в них собственные позиции.

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров, которые начались в четверг, 9 апреля, подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, но только при условии участии Мексики., которая в итоге покинула заседание.

До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки, и далее, до 30 апреля 2022 года, — 6 млн баррелей в сутки.

Переговоры продолжатся днем в пятницу. Затем, как уточняется в заявлении, страны — участницы ОПЕК+ проведут совещание 10 июня, чтобы определить дальнейшие действия по стабилизации рынка. В случае реализации соглашения Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать в мае-июне 8,5 млн баррелей в сутки.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.