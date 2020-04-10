СМИ узнали о планах стран G20 обсудить допсокращение добычи нефти

Министры стран — участниц G20 в рамках видеоконференции могут обсудить вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Об этом в четверг, 10 апреля, сообщил источник ТАСС.

«Министры должны обсудить вопрос о дополнительном сокращении добычи. Всё, что важно в энергетике сегодня, — это нефть и сокращение ее добычи. Больше говорить им не о чем», — рассказал собеседник информагентства.

Согласно повестке, в начале видеоконференции будет вступительная речь министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиза бен Сальмана,

После этого свои доклады по рынку нефти представят генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо и глава МЭА Фатих Бирол. Около двух часов отводится на выступления министров альянса.

Накануне, 9 апреля, страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки. До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки, и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн баррелей в сутки.

Вместе с тем президент России Владимир Путин не исключил, что продолжит контакты со своим американским коллегой Дональдом Трампом в том числе и по вопросам, связанным с нефтяным рынком.

Эксперты уже предрекли, что все страны столкнутся с дефицитом объемов нефтяных хранилищ, в случае если заключить новую сделку ОПЕК+ не удастся.

В начале марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%.