Новак счел оправданным увеличение числа стран — участниц сделки по нефти

Глава Минэнерго России Александр Новак счел оправданным увеличение числа стран-участниц сделки по уровню добычи нефти. Об этом 9 апреля сообщает ТАСС.

По словам министра, всем странам —производителям нефти необходимо объединить усилия по снижению перепроизводства на энергетическом рынке. Он уточнил, что в заседании ОПЕК+, которое идет в настоящий момент и проводится в режиме видеоконференции, участвуют Канада, Норвегия, Аргентина, Тринидад и Тобаго.

Накануне в Минэнерго заявили, что Россия согласна сократить нефтедобычу в рамках возможной сделки стран ОПЕК+ и других производителей нефти на 14% от уровня I квартала 2020 года.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась.

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%.