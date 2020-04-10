Мексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки

Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила, что страна предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в следующие два месяца в рамках новой сделки ОПЕК+. Об этом она сообщила в четверг вечером в своем Twitter.

Такая мера по мнению министра должна способствовать стабилизации цены на нефть.

Ранее делегация Мексики покинула заседание ОПЕК +, посвященное вопросу нового сокращения добычи нефти и стабилизации рынка.Страна отказалась сокращать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров, которые начались в четверг, 9 апреля, подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки. Далее, до конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки, и далее, до 30 апреля 2022 года — 6 млн б/с. Вместе с тем подчеркивается, что все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики.

Переговоры продолжатся днем в пятницу. Затем, как уточняется в заявлении, страны — участницы ОПЕК+ проведут совещание 10 июня, чтобы определить дальнейшие действия по стабилизации рынка.

В случае реализации соглашения, Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать в мае-июне 8,5 млн баррелей в сутки.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.