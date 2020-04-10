Разговор Путина, Трампа и саудовского короля. Главное

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Темой обсуждения стала ситуация на нефтяных рынках с учетом конференции ОПЕК+, сообщила пресс-служба Кремля.

Также главы государств обсудили предстоящую видеоконференцию министров энергетики стран G20 и договорились координировать действия по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и снижению негативного влияния перепада нефтяных котировок на мировую экономику.

Оценка Трампа

Трамп по время брифинга в Белом доме заявил, что у него состоялся «хороший разговор» с Путиным и королем Салманом. Он заявил, что его собеседники были «близки к сделке», и призвал ждать заявления по итогам переговоров ОПЕК+.

По словам американского лидера, стороны обсудили пути нормализации условий работы энергетических секторов трех стран, а разговор продлился более часа.

Переговоры ОПЕК+

Виртуальные переговоры ОПЕК+ начались вечером 9 апреля и продлились 10 часов. России и Саудовской Аравии удалось договориться, что обе страны снизят добычу на 23% до одинакового уровня в 8,5 млн баррелей в сутки. Из-за позиции Мексики, которая отказалась снижать добычу до уровня 2018 года и покинула переговоры, диалог не был завершен. Оставшиеся участники подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, затем до конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки, и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн б/с при условии согласия мексиканской стороны.

В то же время источник в одной из делегаций утверждает, что Саудовская Аравия дала понять, что нового соглашения о сокращении добычи нефти не будет, если к нему не присоединится Мексика.

Продолжение переговоров запланировано на 15:00 мск 10 апреля.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.