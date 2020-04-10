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В США заявили о разочаровании из-за отсутствия соглашения ОПЕК+ по нефти

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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США «крайне разочарованы» отсутствием соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, заявил в пятницу, 10 апреля, министр энергетики страны Дэн Бруйет.

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«Как мы все знаем, несколько стран обсуждали соглашение об изъятии с рынка 10 миллионов баррелей в день, но соглашение так и не материализовалось. Это крайне разочаровывающе», — говорится в его заявлении, поступившем в распоряжение «РИА Новости».

Бруйет также сообщил о том, что в концу года нефтедобыча в США может упасть на 2-3 млн баррелей в сутки.

Накануне страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки. До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки, и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн б/с.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, не исключил, что продолжит контакты со своим американским коллегой Дональдом Трампом в том числе и по вопросам, связанным с нефтяным рынком.

В начале марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%.

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