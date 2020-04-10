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Песков заявил о выигрыше участников мировой экономики от решений ОПЕК+

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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В вопросе сокращения добычи нефти выиграли все участники. Об этом заявил 10 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь нет проигравших. Здесь есть только выигравшие от этого решения. От решения выигрывают и производители, и потребители нефти, и мировая экономика в целом, которая могла погрузиться в хаос», — сказал он.

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Пресс-секретарь главы государства также добавил, что еще месяц назад невозможно было спрогнозировать глубину кризиса для мировой экономики и падение спроса на нефть за столь короткий срок.

О перспективах новых встреч президента России Владимира Путина с представителями стран — производителей нефти Песков отметил, что необходимости в этом нет. По его словам, министр энергетики Александр Новак находится в ежедневном контакте с представителями этих стран и созванивается с главой государства по итогам переговоров.

На просьбу разъяснить позицию Мексики по сокращению добычи Песков не дал комментариев, отметив, что подобные детали относятся к компетенции Минэнерго России.

Ранее в этот день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки. Также он добавил, что согласовал это решение с американским лидером Дональдом Трампом. США в свою очередь обязались сократить добычу нефти на 250 тыс. баррелей в день.

Накануне в рамках новой сделки ОПЕК+ Мексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в следующие два месяца, отказавшись при этом сокращать добычу на 400 тыс. б/с от уровня октября 2018 года.

Страны ОПЕК+ по итогам онлайн-конференции, состоявшейся в четверг, 9 апреля, подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн б/с, но только при условии участия Мексики, которая в итоге покинула заседание.

До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн б/с и далее, до 30 апреля 2022 года — 6 млн б/с.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн б/с и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.

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