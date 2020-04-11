Песков оценил результаты переговоров стран ОПЕК+

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безусловным успехом переговоры участниц и не входящих в альянс стран ОПЕК+, на которых 22 государства из 23 достигли консенсуса.

Кроме того, он выразил надежду на то, что консенсус по сделке ОПЕК+ удастся формализовать. Песков добавил, что переговоры с мексиканской стороной всё еще продолжаются.

«Мы искренне надеемся, что удастся экспертам, а сейчас в эти минуты, в эти часы продолжается напряженная работа с мексиканскими партнерами, мы надеемся, что удастся формализовать и уже финализировать этот консенсус», — сказал он в субботу в эфире Первого канала.

9 апреля страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, но только при условии участия Мексики, которая покинула заседание. Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн баррелей в сутки.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.