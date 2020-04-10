США взяли на себя часть обязательств Мексики по снижению добычи нефти

Соединенные Штаты возьмут на себя часть обязательств Мексики и помогут стране сократить добычу нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мексика сократит добычу примерно на 100 тыс. баррелей. Это означает, что они на 250–300 тыс. баррелей не дотягивают, чтобы выполнить квоту ОПЕК+», — сказал он.

По словам Трампа, это очень большой объем для Мексики, но очень маленький для США, поэтому американский лидер согласился забрать «излишек», а Мексика возместит эти обязательства позднее, возможно, в другом месте.

При этом глава Белого дома отметил, что США уже снизили добычу нефти под давлением ситуации на рынке, а если бы власти Мексики не пошли на уступки, нефть продавали бы по «$5–20 за баррель», пишет «Интерфакс».

Накануне страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, но только при условии участия Мексики, которая покинула заседание. Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн баррелей в сутки.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.