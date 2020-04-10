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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

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«Обсуждались вопросы, связанные с переговорами в рамках ОПЕК+ относительно снижения объемов добычи нефти», ― говорится в сообщении.

Также отмечается, что стороны условились продолжить контакты по этой проблематике.

Ранее в этот день Путин и президент США Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на глобальном нефтяном рынке. Главы государств условились продолжать консультации по данной теме, а также затронули актуальные аспекты двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в космосе.

Накануне страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, но только при условии участия Мексики, которая покинула заседание. Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн баррелей в сутки.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.

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