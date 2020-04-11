Нефтью едины: чего ждать от решений о сокращении добычи

Ситуация с пандемией коронавируса в ближайшие месяцы покажет, насколько действенными станут достигнутые договоренности стран G20 и ОПЕК+ о сокращении добычи нефти , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Чем дольше государства будут продлевать карантин, тем больше избытка нефти придётся убирать с рынка. Но сегодня уже с уверенностью можно сказать, что первая попытка стабилизировать цены на черное золото предпринята — страны сократят добычу на 10 млн баррелей в сутки. Следующее заседание ОПЕК+ намечено на 10 июня.

Решили вопрос

В пятницу на встрече министров энергетики стран G20 решался вопрос о сокращении добычи нефти еще на 5 млн баррелей в сутки со стороны государств, не входящих в ОПЕК+. Часть из них были на конференции ОПЕК+ 9 апреля в качестве наблюдателей.

Как сообщил глава Минэнерго России Александр Новак по итогам встречи, новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти будет длиться два года, до 1 мая 2022-го. В соглашении принимают участие 23 страны, сокращение добычи нефти в течение первых двух месяцев сделки будет составлять 10 млн баррелей в сутки.

— Рассматривались разные варианты — и на год, и на три, и четыре. Мы договорились, что два года — это тот период, который наиболее эффективен для рынка, чтобы дать сигнал о серьезных намерениях по восстановлению спроса, — сказал министр. — Все сошлись во мнении о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки странами ОПЕК и не-ОПЕК в мае и июне. Частично восстановим добычу до сокращения в 8 млн баррелей. Это соглашение будет действовать два года, поэтому на 2021 год параметры в соглашении заложены в 6 млн баррелей в сутки.

Ранее в тот же день Александр Новак отметил, что мониторинговый комитет стран «большой двадцатки», который только предлагается создать, обеспечит координацию соглашения, направленного на стабилизацию рынка нефти.

Как писали «Известия», днем ранее на встрече стран ОПЕК+ были достигнуты принципиальные договоренности о снижении добычи. В рамках новой сделки страны ОПЕК+ сократят ее на 22% каждая. Затем предполагается уменьшить объем до 8 млн баррелей в сутки до конца 2020 года и до 6 млн баррелей в сутки до апреля 2021 года.

Единственным участником, который не смог взять на себя обязательства, стала Мексика — ей пришлось обратиться к США с просьбой взять на себя часть объема, а точнее 300 тыс. баррелей в сутки, а самой сократить добычу на 100 тыс.

По итогам двухдневных переговоров принципиально важно одно: крупнейшие мировые нефтедобывающие страны все-таки договорились о сокращении добычи, что должно укрепить стабильность на нефтяном рынке, при этом роль государств G20 заключается в поддержании этих усилий.

Долгие разговоры

Переговоры министров энергетики G20 проходили более пяти часов, они растянулись, как и днем ранее, из-за позиции Мексики.

В четверг страна не согласовала предложенные для нее картелем объемы сокращения добычи в 400 тыс. баррелей в сутки.

Позже президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что готов сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки вместо предложенных 400 тыс. в рамках новой сделки ОПЕК+. По его словам, США намерены поддержать Мексику, восполнив недостающие 250-300 тыс. баррелей.

— Это большой объем для Мексики, но очень маленький объем для США. Поэтому я согласился забрать «излишек» на себя, а они возместят это нам позже, может быть в другом виде, — подтвердил американский лидер Дональд Трамп.

За два дня президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп дважды провели телефонные переговоры, также российский лидер в четверг пообщался с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Во время переговоров был «подтверждён настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью», сообщила пресс-служба Кремля.

По итогам встречи министров энергетики G20 в пятницу состоялся еще один телефонный разговор Владимира Путина, уже с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Обсуждались вопросы, связанные с переговорами в рамках ОПЕК+ относительно снижения объёмов добычи нефти и было условлено о дальнейших российско-саудовских контактах по этой проблематике, сообщила пресс-служба Кремля.

Надежда не гаснет

Лидеры России, США и Саудовской Аравии не пытаются зарегламентировать цены на нефть, а стремятся исключить коллапс на рынке, который не нужен ни одной стороне, отметил начальник отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Валерий Кушанин.

— Основной проблемой остается режим карантина. Чем дольше страны будут продлевать карантин, тем больше избытка нефти придётся убирать с рынка. Следующее заседание ОПЕК+ намечено на 10 июня. Будут ли США и другие участники сделки соблюдать условия — покажут отчеты и статистика , — отметил эксперт.

Позиция США остаётся до конца неясной, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. С одной стороны, страна берет на себя обязательства по сокращению добычи, но в то же время ведет речь об «органическом» снижении в больших объёмах.

— Стоит ли это понимать, как взятые обязательства плюс сокращение добычи компаний, которые не могут приспособиться к текущим ценовым уровням — вот в чем вопрос, — отметил эксперт.

Но в целом, согласованные действия сторон можно считать крайне позитивным итогом, полагает Александр Фролов.

— Сокращение добычи в указанный период позволит не только сбалансировать производство и спрос, но и избавиться от избыточных запасов, накопление которых продолжается по сей день. Проблема заключается лишь в том, что неясно — когда восстановится спрос. В случае, если это произойдет летом, есть шанс избавиться от последствий кризиса уже к концу года. Но быстрого устойчивого восстановления цен даже до коридора $60-65 за баррель в ближайшие месяцы ждать не стоит, — отметил он.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев также считает, что предварительно переговоры можно оценить как успешные, ведь крупнейшим странам-производителям — России и Саудовской Аравии — все-таки удалось договориться и взять на себя большую часть объема из 10 млн баррелей.

— В целом решения ОПЕК+ и G20 сейчас сделали главное — не дали ценам опускаться. Похоже, что баланс котировкам найден — $30-35 за баррель, — отметил эксперт.

Впрочем, он не исключил, что минимум через месяц потребуются следующие встречи: объем профицита на рынке составляет 20-25 млн баррелей, а хранилища скоро заполнятся.