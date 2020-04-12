Путин, Трамп и король Саудовской Аравии поддержали сделку ОПЕК+

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора в воскресенье, 12 апреля, поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти. Эта договоренность вступает в силу, сообщает пресс-служба Кремля.

Также отмечается, что российский лидер после разговора с Трампом и Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом провел отдельный телефонный разговор с американским президентом. В ходе разговора были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности, а также ситуация на нефтяных рынках.

Путин также поздравил Трампа и американских христиан с Пасхой, которую они празднуют 12 апреля. Стороны договорились продолжить контакты.

Ранее в воскресенье стало известно, что страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне.

По данным министерства нефти Ирана, новая сделка предполагает участие всех 23 стран. В Мексике подтвердили, что участвуют в сделке ОПЕК+, страна сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в мае и июне.

В вопросе сокращения нефтедобычи между странами — участницами ОПЕК+ произошла размолвка 6 марта. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.