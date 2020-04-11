Африканские нефтяники сократят добычу нефти вслед за странами ОПЕК+

Африканская организация производителей нефти (APPO) приняла решение сократить добычу вслед за странами — участницами ОПЕК+. Об этом говорится в сообщении APPO, опубликованном 11 апреля в Twitter ОПЕК.

«В духе сотрудничества и коллективной ответственности <...> не входящие в ОПЕК+ члены APPO также обязались внести свой вклад в глобальные усилия по стабилизации рынка нефти через осуществление сокращения своей ежедневной добычи. Детали этого сокращения будут переданы в секретариат ОПЕК в самое ближайшее время», — говорится в сообщении.

9 апреля страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае–июне на 10 млн баррелей в сутки, но только при условии участия Мексики, которая покинула заседание. Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн баррелей в сутки.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.