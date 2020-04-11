Прямой эфир

Африканские нефтяники сократят добычу нефти вслед за странами ОПЕК+

0
Фото: Global Look Press/Hutchison
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Африканская организация производителей нефти (APPO) приняла решение сократить добычу вслед за странами — участницами ОПЕК+. Об этом говорится в сообщении APPO, опубликованном 11 апреля в Twitter ОПЕК.

Нефтью едины: чего ждать от решений о сокращении добычи
Страны ОПЕК+ и G20 по итогам двухдневных переговоров достигли принципиальных договоренностей

«В духе сотрудничества и коллективной ответственности <...> не входящие в ОПЕК+ члены APPO также обязались внести свой вклад в глобальные усилия по стабилизации рынка нефти через осуществление сокращения своей ежедневной добычи. Детали этого сокращения будут переданы в секретариат ОПЕК в самое ближайшее время», — говорится в сообщении.

9 апреля страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае–июне на 10 млн баррелей в сутки, но только при условии участия Мексики, которая покинула заседание. Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн баррелей в сутки.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не договорились в вопросе сокращения нефтедобычи. В результате сделка распалась. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков оценил результаты переговоров стран ОПЕК+
Новак раскрыл детали нового соглашения ОПЕК+

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020