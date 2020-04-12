Трамп поблагодарил Путина и короля Салмана за сделку ОПЕК+

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и королю Саудовской Аравии Салману бен Абделю Азизу Аль Сауду за «прекрасную сделку» по сокращению добычи нефти. Об этом американский лидер написал в Twitter в воскресенье, 12 апреля.

«Большая нефтяная сделка в рамках ОПЕК+ заключена. Это позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест в энергетической отрасли Соединенных Штатов. Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Путина и короля Саудовской Аравии Салмана, с которыми я только что поговорил в (по телефону. — Ред.) в Овальном кабинете. Отличная сделка для всех!» — написал американский лидер.

12 апреля Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти.

Ранее в этот день страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти почти на 10 млн баррелей в сутки.

По данным министерства нефти Ирана, новая сделка предполагает участие всех 23 стран. В Мексике подтвердили, что участвуют в сделке ОПЕК+, страна сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в мае и июне.

В вопросе сокращения нефтедобычи между странами — участницами ОПЕК+ произошла размолвка 6 марта. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.