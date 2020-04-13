Новак рассказал о роли Путина в заключении новой сделки ОПЕК+

Заключение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти было бы невозможно без участия президента России Владимира Путина, заявил 13 апреля глава Минэнерго Александр Новак.

Как отметил министр, российский лидер неоднократно проводил переговоры по ситуации на рынке нефти с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, что позволило устранить существовавшие разногласия.

«Это были постоянные переговоры в деталях. Без участия президента сделка могла не состояться», — подчеркнул Новак в эфире телеканала «Россия 1».

12 апреля страны ОПЕК и нефтедобытчики, не входящие в организацию, в частности РФ, достигли соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне.

Тогда Новак отметил, что новая сделка ОПЕК+ позволит удержать цены от шокового падения и наступления катастрофы для отрасли. В министерстве нефти Ирана добавили, что в новой сделке примут участие все 23 страны.

При этом Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт согласились дополнительно сократить поставки нефти еще на 2 млн баррелей в сутки, чтобы помочь нефтяным ценам.

6 апреля страны ОПЕК+ не смогли продлить прежнее соглашение из-за разных позиций по вопросу добычи. В итоге Эр-Рияд анонсировал увеличение производства нефти на 10-12 баррелей в сутки. Это в свою очередь рекордно обрушило мировые цены на сырье.