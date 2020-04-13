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Новак рассказал о роли Путина в заключении новой сделки ОПЕК+

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Заключение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти было бы невозможно без участия президента России Владимира Путина, заявил 13 апреля глава Минэнерго Александр Новак.

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Как отметил министр, российский лидер неоднократно проводил переговоры по ситуации на рынке нефти с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, что позволило устранить существовавшие разногласия.

«Это были постоянные переговоры в деталях. Без участия президента сделка могла не состояться», — подчеркнул Новак в эфире телеканала «Россия 1».

12 апреля страны ОПЕК и нефтедобытчики, не входящие в организацию, в частности РФ, достигли соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне.

Тогда Новак отметил, что новая сделка ОПЕК+ позволит удержать цены от шокового падения и наступления катастрофы для отрасли. В министерстве нефти Ирана добавили, что в новой сделке примут участие все 23 страны.

При этом Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт согласились дополнительно сократить поставки нефти еще на 2 млн баррелей в сутки, чтобы помочь нефтяным ценам.

6 апреля страны ОПЕК+ не смогли продлить прежнее соглашение из-за разных позиций по вопросу добычи. В итоге Эр-Рияд анонсировал увеличение производства нефти на 10-12 баррелей в сутки. Это в свою очередь рекордно обрушило мировые цены на сырье.

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