Саудовская Аравия выразила надежду на улучшение ситуации на нефтяном рынке

Саудовская Аравия надеется, что ситуация на нефтяном рынке улучшится в ближайшие месяцы. Об этом в понедельник, 13 апреля, сказал министр энергетики страны Абдулазиз бен Салман аль Сауд.

В беседе с агентством Bloomberg он выразил надежду, что после договоренности ОПЕК+ ситуация на рынке нефти «смягчится» в следующие месяцы или в ней будет меньше неопределенности.

12 апреля страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022-го. Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения снизят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая.

Кроме того, Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт помимо сделки ОПЕК+ согласились добровольно сократить поставки нефти еще на 2 млн баррелей в сутки, чтобы помочь нефтяным ценам.

В вопросе сокращения нефтедобычи между странами — участницами ОПЕК+ произошла размолвка 6 марта. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.