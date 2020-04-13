Эксперты оценили плюсы и минусы сделки ОПЕК+ для России

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев и директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов проанализировали для «Известий» 13 апреля заключенную накануне сделку ОПЕК+.

12 апреля страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022-го. Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения снизят добычу на 2,5 млн баррелей в стуки каждая.

По мнению Артема Деева, к плюсам сделки ОПЕК+ можно отнести стабилизацию нефтяных цен на короткий период в рамках 30$ за баррель, а также готовность сотрудничества в рамках организации.

В тоже время снижение добычи на 2,5 млн баррелей в сутки означает для России остановку производства нефти на 1-1,3 тысячах скважин.

«Восстановить добычу впоследствии удастся на 20% скважин. Ожидается снижение нефтяных доходов бюджета до 50%, при том что на экспорт Россия поставляет от 5 млн баррелей в сутки. В дальнейшем потребуются инвестиции в разработку месторождений, где себестоимость барреля составляет больше 70$. Прогнозируется исчерпание легкодоступных запасов, доля которых составляет не более 10% всех российских залежей нефти» — заключил эксперт.

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов считает, что фактически Россия потеряет часть нефтяных доходов даже несмотря на заключенные сделку.

«Были ожидания, что как минимум прекратится ценовая война со стороны Саудовской Аравии, однако саудиты продолжают демпинговать своими ценами. Saudi Aramco опубликовала прайс цен на май, который она специально отложила до сделки ОПЕК+, где видно что цены для Азиатского экспорта подешевеют на $3–5, а в некоторых случаях, как с сортом Arab Extra Light для Южной Европы скидка увеличилась вдвое с $5,8 до $10,3 по отношению к цене нефти марки Brent», — отметил Абрамов.

По его оценке, избыток предложения на рынке остается на уровне 15 млн баррелей в сутки, что продолжит оказать давление на нефтяные котировки. «Пока рынок может найти равновесие в диапазоне 30-35$ за баррель Brent», — заключил эксперт.

По данным министерства нефти Ирана, новая сделка предполагает участие всех 23 стран. В Мексике подтвердили, что участвуют в сделке ОПЕК+. Страна сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в мае и июне.

Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт помимо сделки ОПЕК+ согласились добровольно сократить поставки нефти еще на 2 млн баррелей в сутки, чтобы помочь нефтяным ценам, заявил 12 апреля министр нефти Ирана Бижан Зангане в Twitter.

В вопросе сокращения нефтедобычи между странами — участницами ОПЕК+ произошла размолвка 6 марта. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.