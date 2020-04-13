В Белом доме рассказали детали телефонного разговора Трампа и Путина

В ходе телефонного разговора, состоявшегося вечером 12 апреля, президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за сотрудничество с королевством Саудовская Аравия и другими нефтедобывающими государствами для успокоения мировых энергетических рынков, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

«Президент Трамп приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В Белом доме также сообщили, что президент США по телефону выразил благодарность королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

Ранее американский лидер поблагодарил президента России и короля Саудовской Аравии за «прекрасную сделку» в Twitter. «Большая нефтяная сделка в рамках ОПЕК+ заключена. Это позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест в энергетической отрасли Соединенных Штатов. Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана, с которыми я только что поговорил в (по телефону. — Ред.) в Овальном кабинете. Отличная сделка для всех!» — написал американский лидер.

12 апреля страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года. Новая сделка предполагает участие всех 23 стран. В Мексике подтвердили, что участвуют в сделке ОПЕК+. Страна сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в мае и июне.

Отмечается, что база отсчета квот — октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, для которых она составит 11 млн б/с.

«Соглашение будет действительным до 30 апреля 2022 года, однако продление этого соглашения будет рассмотрено в декабре 2021 года», — сообщается в документе.