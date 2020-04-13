Прямой эфир
Сюжет:

В Белом доме рассказали детали телефонного разговора Трампа и Путина

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе телефонного разговора, состоявшегося вечером 12 апреля, президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за сотрудничество с королевством Саудовская Аравия и другими нефтедобывающими государствами для успокоения мировых энергетических рынков, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Нефтью едины: чего ждать от решений о сокращении добычи
Страны ОПЕК+ и G20 по итогам двухдневных переговоров достигли принципиальных договоренностей

«Президент Трамп приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В Белом доме также сообщили, что президент США по телефону выразил благодарность королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

Ранее американский лидер поблагодарил президента России и короля Саудовской Аравии за «прекрасную сделку» в Twitter. «Большая нефтяная сделка в рамках ОПЕК+ заключена. Это позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест в энергетической отрасли Соединенных Штатов. Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана, с которыми я только что поговорил в (по телефону. — Ред.) в Овальном кабинете. Отличная сделка для всех!» — написал американский лидер.

12 апреля страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне 2020 года. Новая сделка предполагает участие всех 23 стран. В Мексике подтвердили, что участвуют в сделке ОПЕК+. Страна сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в мае и июне.

Отмечается, что база отсчета квот — октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, для которых она составит 11 млн б/с.

«Соглашение будет действительным до 30 апреля 2022 года, однако продление этого соглашения будет рассмотрено в декабре 2021 года», — сообщается в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цены на нефть Brent и WTI растут на торгах на фоне соглашения ОПЕК+
Стали известны объемы сокращения добычи ОПЕК+ до апреля 2022 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020