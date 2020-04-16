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Новак провел переговоры по нефти с министром энергетики Саудовской Аравии

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Глава Минэнерго РФ Александр Новак провел телефонные переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом, в ходе которого обсуждалась ситуация на рынке нефти и выполнение сделки ОПЕК+.

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Как сообщили в Минэнерго, стороны отметили проделанную большую работу по стабилизации ситуации с ценами на нефть, в том числе путем заключения новой сделки о сокращении добычи ОПЕК+.

Новак и его саудовский коллега выразили приверженность выполнению достигнутых договоренностей и готовность принять новые меры в случае необходимости.

«Россия и Саудовская Аравия также уверены, что их партнеры по ОПЕК+ и другие производители выполнят взятые на себя обязательства», — говорится в сообщении ведомства.

12 апреля после переговоров президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом страны ОПЕК и другие нефтедобытчики достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне.

Новак тогда отметил, что новая сделка позволит удержать цены от шокового падения.

При этом глава «Газпром нефти» Александр Дюков не исключил, что к концу года нефть может подорожать до $40–45 за баррель.

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