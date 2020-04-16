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Компания ConocoPhillips добровольно сократит добычу нефти на 225 тыс б/с

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Фото: Global Look Press
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Американская нефтяная компания ConocoPhillips добровольно сократит добычу нефти на 225 тыс. баррелей в сутки. Об этом в четверг, 16 апреля, говорится в пресс-релизе компании.

В мае добычу рассчитывают сократить на 100 тыс. баррелей в день, и после этого компания будет сворачивать производственные процессы, тем самым сократив добычу еще на 125 тыс. баррелей в сутки.

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«Этими действиями мы выражаем свое мнение о том, что в ближайшем будущем цены на нефть будут оставаться слабыми, главным образом из-за воздействия на спрос со стороны COVID-19 и сохраняющегося переизбытка предложения нефти. Мы обладаем достаточной гибкостью для принятия мер, которые, как мы считаем, поддерживают наши относительные конкурентные преимущества, а также способностью возобновить программы в зависимости от сроков и пути восстановления», — говорится в пресс-релизе компании.

12 апреля страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022-го. Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения снизят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая.

Кроме того, Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт помимо сделки ОПЕК+ согласились добровольно сократить поставки нефти еще на 2 млн баррелей в сутки, чтобы помочь нефтяным ценам.

В вопросе сокращения нефтедобычи между странами — участницами ОПЕК+ произошла размолвка 6 марта. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.

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