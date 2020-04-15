МЭА спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в мире

В 2020 году спрос на нефть снизится в мире из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19 на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки. Об этом сообщается в апрельском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

В апреле спрос сократится на 29 млн баррелей в сутки — до самого низкого уровня с 1995 года, отмечается в документе.

«Во II квартале 2020 года ожидается, что спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних уровней. Восстановление спроса на нефть во второмI полугодии будет плавным, в декабре он все еще будет на 2,7 млн баррелей в сутки ниже уровня годом ранее», — цитирует текст ТАСС.

На этом фоне объем переработки нефти также существенно сократился. Аналитики агентства прогнозируют, что в текущем году этот показатель снизится на 7,6 млн баррелей в сутки в годовом выражении — до 74,3 млн баррелей в сутки. При этом наряду с сокращением нефтепереработки ожидается увеличение запасов нефтепродуктов, отмечает МЭА.

В странах-экспортерах, которые не входят в ОПЕК+, в ближайшие месяцы падение добычи нефти может достичь 3,5 млн баррелей в сутки, сообщается на сайте aif.ru.

«Общее снижение объемов предложения с учетом сокращений в ОПЕК+ переведет рынок в состояние дефицита во втором полугодии 2020 года, что наконец положит конец росту запасов в хранилищах и позволит вернуть рынок в нормальные условия», — говорится в отчете.

При этом эксперты считают, что если добыча начнет падать резко, а некоторые объемы будут перемещены в стратегические резервы, и спрос начнет восстанавливаться, то он превысит предложение.

Сейчас майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,34%, составив $19,64 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне упали на 3,65% — до $28,52 за баррель, передает RT.

12 апреля страны ОПЕК+ на экстренном заседании достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти в мае-июне текущего года. В результате итоговая квота снижения добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика взяла на себя меньшую квоту, чем предполагалось.

По условиям договоренностей Россия и Саудовская Аравия сократят добычу на равные доли — 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей ежесуточно.

В тот же день президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора поддержали достигнутую договоренность.

Соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь под сокращение в рамках альянса уже подпадают 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 5,8 млн баррелей в сутки. В декабре 2021 года параметры сделки могут быть пересмотрены.