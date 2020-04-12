СМИ сообщили о начале нового заседания ОПЕК+ по сделке

Новое заседание стран — участниц ОПЕК+, на котором должна быть окончательно согласована сделка о сокращении добычи нефти, началось. Об этом в воскресенье, 12 апреля, передает ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций, участвующей в заседании.

Сторонам встречи, согласно информации источника агентства, удалось договориться сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

Сообщается, что изначально в ходе переговоров договоренностей с Мексикой о сокращении добычи нефти достичь не удалось. Но позже, по данным агентства, страна согласилась о снижении нефтедобычи на 100 тыс. баррелей в сутки.

Ранее о том, что повторное заседание в формате видеоконференции в воскресенье сообщила замминистра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Также в воскресенье глава Минэнерго России Александр Новак выразил надежду на окончательное согласование и подписание сделки ОПЕК+ в ближайшее время. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что без сделки по сокращению добычи нефти в мире может начаться ценовой хаос.

Предыдущие переговоры стран ОПЕК+ прошли 9 апреля. По их итогам стороны обсуждений подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае–июне на 10 млн баррелей в сутки, но только при условии участия Мексики, которая покинула заседание.

Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн баррелей в сутки.

В вопросе сокращения нефтедобычи между странами — участницами ОПЕК+ произошла размолвка 6 марта. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.