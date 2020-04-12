NYT назвала сделку Москвы и Эр-Рияда спасением для нефтяного сектора США

Благодаря договоренности России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти американским нефтяным компаниям удалось избежать опасной ситуации, такой вывод делает газета The New York Times.

По мнению эксперта по энергетике и ближневосточной политике Эми Майерс Джаффе из американского Совета по международным отношениям, слова которой приводит издание «Американская нефтепромышленность», страна избежала «худшего развития событий».

Безусловно, продолжает аналитик, банкротства отдельных компаний всё равно последуют, но теперь «можно не бояться уничтожения целой отрасли, поскольку худшая часть ценовой войны позади».

Эксперты газеты предрекают, что в обозримой перспективе цены на нефть будут ниже $40, но «по всей видимости, удалось избежать» снижения до менее $10 за баррель.

Уже сокращаются тысячи рабочих мест, закрываются старые скважины, отмечается в статье. Американские нефтяные компании готовятся «к самому худшему спаду на памяти более чем одного поколения».

Снижение спроса на нефть в мире может привести к тому, что американский экспорт энергоносителя «может полностью исчезнуть». Согласно приведенным изданием оценкам, многие нефтедобывающие компании в США в свете падения цен будут поглощены более крупными, подводит итоги издание.

В субботу глава Минэнерго Александр Новак раскрыл детали соглашения ОПЕК+. В мае и июне участники сделки сократят добычу суммарно на 10 млн баррелей в сутки, а страны, не входящие в ОПЕК+, — на 5 млн. С июля производство немного восстановят — на 2 млн баррелей в сутки, и еще на 2 млн — в 2021 году.

Соглашение будет действовать до 1 мая 2022 года. При этом, по словам Новака, рассматривались разные варианты продолжительности сделки — от года до четырех. При этом она может быть как продлена, так и сокращена.

Переговоры ОПЕК+ 9 апреля длились почти 10 часов. В итоге документ подписали все 23 государства.