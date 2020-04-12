Прямой эфир
Сюжет:

NYT назвала сделку Москвы и Эр-Рияда спасением для нефтяного сектора США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Благодаря договоренности России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти американским нефтяным компаниям удалось избежать опасной ситуации, такой вывод делает газета The New York Times.

Нефтью едины: чего ждать от решений о сокращении добычи
Страны ОПЕК+ и G20 по итогам двухдневных переговоров достигли принципиальных договоренностей

По мнению эксперта по энергетике и ближневосточной политике Эми Майерс Джаффе из американского Совета по международным отношениям, слова которой приводит издание «Американская нефтепромышленность», страна избежала «худшего развития событий».

Безусловно, продолжает аналитик, банкротства отдельных компаний всё равно последуют, но теперь «можно не бояться уничтожения целой отрасли, поскольку худшая часть ценовой войны позади».

Эксперты газеты предрекают, что в обозримой перспективе цены на нефть будут ниже $40, но «по всей видимости, удалось избежать» снижения до менее $10 за баррель.

Уже сокращаются тысячи рабочих мест, закрываются старые скважины, отмечается в статье. Американские нефтяные компании готовятся «к самому худшему спаду на памяти более чем одного поколения».

Снижение спроса на нефть в мире может привести к тому, что американский экспорт энергоносителя «может полностью исчезнуть». Согласно приведенным изданием оценкам, многие нефтедобывающие компании в США в свете падения цен будут поглощены более крупными, подводит итоги издание.

В субботу глава Минэнерго Александр Новак раскрыл детали соглашения ОПЕК+. В мае и июне участники сделки сократят добычу суммарно на 10 млн баррелей в сутки, а страны, не входящие в ОПЕК+, — на 5 млн. С июля производство немного восстановят — на 2 млн баррелей в сутки, и еще на 2 млн — в 2021 году.

Соглашение будет действовать до 1 мая 2022 года. При этом, по словам Новака, рассматривались разные варианты продолжительности сделки — от года до четырех. При этом она может быть как продлена, так и сокращена.

Переговоры ОПЕК+ 9 апреля длились почти 10 часов. В итоге документ подписали все 23 государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Лукойле» допустили сохранение цены на нефть до $40 до конца года
Нефтекомпании РФ не закроют скважины с невозможностью возобновления добычи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020