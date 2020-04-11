Нефтекомпании РФ не закроют скважины с невозможностью возобновления добычи

Нефтекомпании России не допустят из-за договоренности ОПЕК+ закрытия скважин, где потом невозможно будет восстановить добычу. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщило Минэнерго РФ.

Накануне министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, в которой участвуют 23 государства. Документ будет действовать два года.

Первые два месяца сокращение добычи нефти составит 10 млн баррелей в сутки. После этого, по словам министра, в течение следующего полугодия страны частично смогут восстановить добычу и сокращение составит 8 млн баррелей в сутки.

На 2021 год уровень сокращения нефтедобычи составит 6 млн баррелей в сутки на 23 страны-участницы. Квота будет действовать до 1 мая 2022 года.

10 апреля страны ОПЕК+ по итогам переговоров подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, но только при условии участия Мексики, которая покинула заседание. Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя часть обязательств Мексики и помогут стране сократить добычу нефти.