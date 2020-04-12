Новак выразил надежду на скорое окончательное согласование сделки ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак выразил надежду на окончательное согласование и подписание сделки ОПЕК+ в ближайшее время.

«Я надеюсь, что в ближайшие дни она (сделка) будет уже до конца согласована и подписана», — заявил он в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

Министр также дал прогноз о сроках стабилизации ситуации на нефтяном рынке. По его словам, выход из сложившихся обстоятельств будет достаточно долгим — минимум до конца этого года.

Новак отметил, что позиция России по продлению предыдущей сделки ОПЕК+ в начале марта была «абсолютно правильной».

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что без сделки по сокращению добычи нефти в мире может начаться ценовой хаос.

В этот же день глава пресс-службы министерства энергетики Азербайджана Замина Алиева сообщила, что новая видеоконференция с участием стран ОПЕК+ состоится 12 апреля.

Последние переговоры стран ОПЕК+ прошли 9 апреля. По их итогам стороны обсуждений подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае–июне на 10 млн баррелей в сутки, но только при условии участия Мексики, которая покинула заседание.

Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

До конца года сокращение нефтедобычи стран ОПЕК+ составит 8 млн баррелей в сутки и далее до 30 апреля 2022 года — 6 млн баррелей в сутки.

В вопросе сокращения нефтедобычи между странами — участницами ОПЕК+ произошла размолвка 6 марта. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.