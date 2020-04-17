Цена нефти WTI обрушилась до уровня 2002 года

Цена на майские фьючерсы марки нефти West Texas Intermediate (WTI) опустилась ниже $19 за баррель впервые с января 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE 17 апреля.

По состоянию на 10:06 мск цена понизилась на 4,28%, до $19,02 за баррель, а к 10:14 мск стоимость нефти WTI упала уже до $18,53 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась до $28 за баррель.

Ранее, 13 апреля, цены на нефть начали расти на фоне заключения странами ОПЕК+ соглашения по сокращению добычи. Стоимость майских фьючерсов WTI тогда достигла $24,37 за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки Brent — $33,22 за баррель.

Однако в целом наблюдается тенденция падения нефтяных котировок на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом. По данным на 15 апреля майские фьючерсы WTI снизились на 2,34%, составив $19,64 за баррель, а июньские фьючерсы на Brent упали на 3,65%, до $28,52 за баррель.

Как сообщалось в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии COVID-19.

В апреле спрос сократится на 29 млн баррелей в сутки впервые с 1995 года. Во II квартале 2020 года ожидается снижение спроса на это сырье на 23,1 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлогодними значениями. Восстановление спроса во II полугодии будет плавным, в декабре он все еще будет на 2,7 млн баррелей в сутки ниже уровня 2019 года.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19, произошла в городе Ухань в Китае в декабре. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. По данным портала Worldometer на 17 апреля, число инфицированных в мире достигло 2,1 млн человек, умерли более 146 тыс. пациентов, выздоровели — свыше 553 тыс.