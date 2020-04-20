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Цена нефти Brent опустилась ниже $26 за баррель

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Фото: Global Look Press/Danita Delimont
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондое торгуется ниже $26 за баррель. Об этом в понедельник, 20 апреля, свидетельствуют данные торгов.

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Нефть ускорила падение до 7,9% к уровню закрытия предыдущих торгов. Цена достигла уровня $25,47 за баррель (21:45 мск).

Как сообщает ТАСС, последний раз нефть сорта Brent опускалась ниже $26 за баррель 2 апреля этого года.

Параллельно цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июне дешевеет более чем на 15% до $21,21. В то же время цена на майские фьючерсы американской нефти WTI сначала упала до $0, а затем впервые в истории стала отрицательной.

На минувшей неделе в отчете Международного энергетического агентства сообщалось, что в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии коронавируса.

12 апреля страны ОПЕК+ на экстренном заседании достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти в мае–июне текущего года.

В результате итоговая квота снижения добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика взяла на себя меньшую квоту, чем предполагалось.

В тот же день президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора поддержали достигнутую договоренность.

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