Эксперты связали падение цен на нефть с отсутствием покупателей

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов прокомментировал «Известиям» историческое падение цен на нефть. По его словам, сейчас все хранилища заполнены, поэтому нефть начинают распродавать с большими скидками. И то не всегда получается найти покупателя, так как спрос находится на очень низком уровне.

По данным торгов лондонской биржи ICE 20 апреля, стоимость барреля нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории стала отрицательной — минус $40. Российская нефть марки Urals также начала торговаться по отрицательной цене — до минус $2 за баррель. Спотовые (то есть с поставкой немедленно) цены на нефть Brent тоже стали отрицательными.

«Завтра состоится экспирация майского фьючерса на WTI. В связи с этим котировки американской нефти по фьючерсам начинают приближаться к реальным ценам на физическом на рынке. По прогнозам минэнерго США, избыток нефти на реальном рынке может составить до 30 млн б/с», — рассказал эксперт.

По его словам, сейчас компании продают нефть себе в убыток для того, чтобы не тратиться на консервацию скважин и не терпеть еще большие убытки, ожидая восстановление цен в ближайшие месяцы.

«Сделка ОПЕК+ вступит в силу в мае, поэтому участники рынка могут не учитывать ее в котировках на ближайшие месяцы. В то же время следующий контракт WTI с поставкой в июне торгуется на 70% дороже майского, по цене около $22 за баррель. Это говорит об оптимизме участников рынка относительно восстановления цен на нефть», — отметил Абрамов.

Эксперт считает, что нефть Brent может повторить динамику падения стоимости WTI, однако не настолько сильно, ведь на реальном рынке эта нефть является эталоном качества.

«Тем не менее по июньским контрактам Brent, которые исполняются 30 июня, будет наблюдаться негативная динамика и цены могут уйти вплоть до $10 за баррель, если ситуация на рынке не поменяется. В связи с этим можно ожидать ослабления российского рубля вплоть до 85–90 рублей за доллар в краткосрочной перспективе», — добавил он.

Учитывая будущие цены контрактов Brent участники ожидают стабилизации цен в связи со сделкой ОПЕК+. При этом восстановление производства в Китае может помочь стабилизировать спрос и цены, поэтому ущерб для российской экономике будет, но не продолжительным.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что по очень низкой цене торгуются фьючерсы с поставкой в мае. По его словам, эти контракты заканчиваются сегодня, а завтра начнут торговаться фьючерсы с поставкой в июне — они уже значительно дороже.

«Эта ситуация отражает простой факт — спрос упал настолько, что огромное количество баррелей американской нефти никому не нужно. Биржевой фонд USO, который держит ближайшие фьючерсы почти на $4 млрд (150 млн баррелей) сейчас всеми силами пытается продать майские фьючерсы и купить июньские. Потому такая ситуация на рынке. Вторая причина — переполненные хранилища нефти в США. Для мирового рынка нефти это означает сигнал к дальнейшему снижению котировок уже для других сортов нефти, а рублю — дорога к отметкам выше 80 рублей за доллар в ближайшей перспективе», — заключил он.

Ранее 20 апреля нефть WTI резко обвалилась. Сначала цена нефти этой марки достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила свое падение. В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого она стала отрицательной.

Вместе с тем, постепенно снижается и стоимость нефти Brent. Она опустилась до $25,91 (22:10 мск) Последний раз ниже $26 Brent опускался 2 апреля.

На минувшей неделе в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии коронавируса.