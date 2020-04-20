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Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель. Спотовые (то есть с поставкой немедленно) цены на нефть маркт WTI тоже стали отрицательные. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В частности, фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае торгуется по цене -$55 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Ранее в этот же день нефть WTI резко обвалилась. Сначала цена нефти этой марки достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а затем впервые в истории опустилась ниже $8 и продолжила свое падение. В итоге цена на нефть WTI опустилась до $0, а после этого она стала отрицательной.

Вместе с тем, постепенно снижается и стоимость нефти Brent. Она опустилась до $25,91 (22:10 мск) Последний раз ниже $26 Brent опускался 2 апреля.

На минувшей неделе в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии коронавируса.

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