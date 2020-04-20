Майские фьючерсы на нефть WTI опустились до $1 за баррель, свидетельствуют данные межконтинентальной биржи ICE.

Цена на июньские фьючерсы Brent снизилась на 6% — до $26,49 за баррель. Нефть Brent, в свою очередь, подешевела на 5,3% — до $26,58 за баррель.

Ранее в этот же день цена нефти WTI достигла уровня 1 апреля 1986 года и упала до $10 за баррель, затем впервые в истории опустилась ниже $8. По состоянию на 20.15 мск стоимость майских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 272,098% и составила $4,9 за баррель

7 апреля цена нефти WTI опустилась ниже $18 впервые с 2002 года.

Ранее, 13 апреля, цены на нефть начали расти на фоне заключения странами ОПЕК+ соглашения по сокращению добычи. Стоимость майских фьючерсов WTI тогда достигла $24,37 за баррель.

При этом в целом наблюдается тенденция падения нефтяных котировок на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом.

Как сообщалось в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии COVID-19.