Нефть WTI упала ниже $2 за баррель

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI обновили очередной антирекорд — по состоянию на 20.36 мск ее стоимость оценивалась ниже $2 за баррель — до $1,17. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Снижение составило более 944%.

По данным трейдингового сервиса TradingView на 21:00 мск, стоимость нефти этого бренда колеблется в районе $0,53–0,49.

Цены на нефть WTI продемонстрировали сильнейшее однодневное падение в биржевой истории торгов на фоне опасений дальнейшего сокращения спроса и скорого заполнения нефтехранилищ.

Новость дополняется