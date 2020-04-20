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Нефть WTI упала ниже $2 за баррель

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Майские фьючерсы на американскую нефть WTI обновили очередной антирекорд — по состоянию на 20.36 мск ее стоимость оценивалась ниже $2 за баррель — до $1,17. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Снижение составило более 944%.

По данным трейдингового сервиса TradingView на 21:00 мск, стоимость нефти этого бренда колеблется в районе $0,53–0,49.

Цены на нефть WTI продемонстрировали сильнейшее однодневное падение в биржевой истории торгов на фоне опасений дальнейшего сокращения спроса и скорого заполнения нефтехранилищ.

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