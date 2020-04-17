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Цена нефти WTI опустилась ниже $18 впервые с 2002 года

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Фото: ТАСС/Алексей Андронов
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Цена на фьючерсы американской нефти West Texas Intermediate (WTI) I опустилась ниже $18 за баррель впервые с 18 января 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов от 17 апреля.

По состоянию на 15:36 (мск) стоимость майских фьючерсов на нефть WTI опустилась на 10,92%, до $17,7 за баррель. При этом цена июньских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,07%, до $27,84 за баррель.

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Ранее, 13 апреля, цены на нефть начали расти на фоне заключения странами ОПЕК+ соглашения по сокращению добычи. Стоимость майских фьючерсов WTI тогда достигла $24,37 за баррель.

При этом в целом наблюдается тенденция падения нефтяных котировок на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом. По данным на 15 апреля, майские фьючерсы WTI снизились на 2,34%, составив $19,64 за баррель, а июньские фьючерсы на Brent упали на 3,65%, до $28,52 за баррель.

Как сообщалось в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19, произошла в городе Ухане в Китае в декабре. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

По данным Worldometer на 17 апреля, число инфицированных в мире достигло 2,1 млн человек, умерли более 146 тыс. пациентов, выздоровели — свыше 553 тыс.

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