Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

В 2021 году курс рубля укрепится, считает глава банка ВТБ Андрей Костин. Об этом он рассказал в интервью РБК, опубликованном в понедельник, 20 апреля.

«Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится. На мой взгляд, у ЦБ и Министерства финансов есть возможность, в случае необходимости, поддерживать курс», ― отметил председатель правления банка.

Также он подчеркнул, что повышение курса доллара на 15% произошло «в допустимых для банков пределах».

При этом Костин назвал решение Центробанка не повышать ключевую ставку важным достижением, добавив, что Банк России мог бы предоставлять банкам «более дешевые деньги» в рамках программ, созданных на нерыночных условиях для поддержки бизнеса и граждан.

12 апреля после переговоров президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом страны ОПЕК и другие нефтедобытчики достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне.

Новая сделка ОПЕК+ позволит удержать цены от шокового падения и наступления катастрофы для отрасли, отметил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Мировые цены на нефть рухнули 9 марта на фоне прекращения предыдущей сделки ОПЕК+. Кроме того, аналитики указывали на снижение спроса на сырье из-за распространения коронавируса и остановки многих предприятий.