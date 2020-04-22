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ЦБ отчитался о рекордных тратах валюты на спасение рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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20 апреля Центробанк потратил рекордный с начала интервенций объем валюты на поддержку рубля — более $222 млн. Это следует из отчетности регулятора за следующий день.

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Согласно документу, в пересчете на российскую валюту ЦБ выбросил на биржу 16,8 млрд рублей.

В предыдущие торговые сессии 17 и 20 апреля регулятор тоже расходовал на поддержку национальной валюты рекордные суммы, эквивалентные 14,8 млрд рублей, пишет РБК. При этом падение рубля продолжалось. 17 апреля торги закрылись на отметке 73,99 рубля за $1, 20 апреля — 75,55 рубля за $1, а 21 апреля рубль ослабел до 77,08 рубля за доллар.

ЦБ принял решение о начале упреждающих продаж валюты 10 марта после падения нефтяных котировок. Валютные интервенции начаты в рамках реализации механизма бюджетного правила с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Вслед за этим цены на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал. В результате курс доллара составил 75 рублей, евро — 86 рублей.

20 апреля цена барреля североамериканской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений. К окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже она провалилась почти на 300%, составив минус $37,63 за баррель.

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