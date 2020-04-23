СМИ сообщили о просьбе ЦБ сдерживать информационную активность Глазьева

Заявления министра Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева несут репутационные риски для мер, принимаемых Банком России и правительством в условиях пандемии коронавирусной инфекции. О соответствующей позиции ЦБ сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники.

Регулятор уже направил письмо в Минэкономразвития с рекомендацией сдержать информационную активность Глазьева, недавно обвинившего ЦБ в падении рубля. Ведомство раскритиковало позицию чиновника, передает «Интерфакс».

«Обращение Глазьева содержит ряд неточностей и искажений, что представляется недопустимым в текущих условиях рыночной волатильности, несет репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России», — говорится в письме Минэкономразвития.

Среди недавних предложений Глазьева — введение налога на операции с иностранной валютой. По мнению экономиста, такая мера поможет в борьбе со спекулянтами.

Находясь на посту советника президента России, Глазьев также критиковал правительство страны и призывал Центробанк отказаться от иностранных валют, сообщает телеканал «360». В октябре прошлого года Путин освободил его от должности советника.

Накануне сообщалось, что 20 апреля Центробанк потратил рекордный с начала интервенций объем валюты на поддержку рубля — более $222 млн, передает НСН. Согласно документу, ЦБ выбросил на биржу 16,8 млрд рублей.

В предыдущие торговые сессии 17 и 20 апреля регулятор тоже расходовал на поддержку национальной валюты рекордные суммы, эквивалентные 14,8 млрд рублей, пишет РБК. При этом падение рубля продолжалось. 17 апреля торги закрылись на отметке 73,99 рубля за $1, 20 апреля — 75,55 рубля за $1, а 21 апреля рубль ослабел до 77,08 рубля за доллар.