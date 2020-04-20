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ЦБ РФ внесет ряд послаблений для инсайдеров из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в России и с тем, что часть сотрудников были переведены на удаленный режим работы, Центробанк с 30 марта до 1 июля вводит ряд послаблений для компаний, сотрудники которых имеют доступ к конфиденциальной информации (инсайдеров). Об этом говорится в информационном письме Центробанка от 20 апреля.

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В частности, при переводе сотрудника-инсайдера на удаленную работу Центробанк не будет применять меры воздействия в отношении компаний в связи с несоблюдением правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации.

Кроме этого, Банк России не будет применять меры воздействия в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг в связи нарушением сроков представления совету директоров или руководителю отчетов о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за прошедший квартал.

Также ЦБ не будет применять меры воздействия в отношении юридических лиц, раскрывающих инсайдерскую информацию в ограниченном объеме.

В связи с распространением коронавируса Центробанк с начала пандемии уже ввел ряд послаблений для банков и заемщиков. Одна из инициатив предоставляет банкам возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструктурированным в связи со снижением доходов заемщика на фоне распространения новой инфекции.

До этого же числа банки получат возможность не ухудшать оценки финположения таких заемщиков для целей формирования резервов под потери, если положение изменилось из-за распространения коронавируса.

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