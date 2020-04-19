Костин предложил ЦБ предоставлять банкам более дешевые деньги

Глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что ЦБ РФ следовало бы предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам для поддержки бизнеса и граждан. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК 19 апреля.

«Я хоть и опасаюсь навлечь гнев Центрального банка, но мне представляется, что ЦБ мог бы предоставлять более дешевые деньги — исключительно, я подчеркиваю, по спецпрограммам», — сказал он.

Как отметил Костин, речь идет о программах, которые специально делаются на нерыночных условиях для оказания поддержки, «снизив таким образом нагрузку на бюджет».

Меры, применяемые центробанками других стран, использовать в России Костин считает нецелесообразным. Он подчеркнул, что у РФ и Запада разные экономики и в то время, как Россия «десятилетиями» борется с инфляцией, ее рост потенциально «у нас более вероятен, чем в западных странах».

Накануне, 18 апреля, Минэкономразвития подписало соглашения с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу. Всего поступило 32 заявки на участие в программе финансирования под 0%.

Беспроцентные кредиты бизнесу будут выдаваться в том числе для выплаты зарплат сотрудникам в условиях пандемии коронавируса. На эти цели ЦБ РФ направил финансовым организациям 150 млрд рублей.

Кроме того, ожидается, что регулятор предоставит банкам дополнительные послабления для применения ими своих программ реструктуризации займов в дополнение к кредитным каникулам, сообщал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков. В топ-30 банков отмечали, что заявки на отсрочки по кредитам поступают десятками тысяч, но требованиям госпрограммы не соответствуют.

При этом, по данным Банка России, всё больше компаний в стране адаптируются к ситуации с коронавирусом. Так, в начале апреля экономическая активность в стране показала небольшой рост благодаря смягчению ограничительных мер в ряде регионов с более благоприятной эпидемиологической ситуацией по COVID-19.

О том, какие именно меры поддержки граждан и бизнеса принимают российские власти на фоне пандемии коронавируса, рассказывал глава Минфина Антон Силуанов 16 апреля

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